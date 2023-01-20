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17:30, 20 января 2023 года Работа орловчанки вошла в десятку лучших керамических концепций Коллекция Марии Коленкиной получила признание арт-лаборатории "Русские символы".





Девять тарелочек, три цвета и Древо Жизни. Работа орловчанки Марии Коленкиной "Вера, Надежда, Любовь" вошла в десятку лучших керамических концепций по версии арт-лаборатории "Русские символы".



Прототип конкурсного изделия до 22 января можно увидеть на выставке "Новогодние были и небылицы" (6+). Подробнее – в сюжете Ирины Костиной.





Ирина Костина





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