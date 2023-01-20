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12:30, 20 января 2023 года В Орле под машины попали пешеходы Аварии произошли накануне, 19 января.





19 января в Орле произошло два ДТП с пострадавшими. В обоих случаях в авариях фигурировали пешеходы. К счастью, их травмы не потребовали госпитализации, - сообщили в региональном УГИБДД.



В 9:05 на перекрестке улиц Игнатова и Октябрьской под колеса "ГАЗели" попала 71-летняя женщина, переходившая дорогу на зеленый свет светофора. Вечером, в 20:05, в районе дома №34 по улице Металлургов водитель на "Рено Логан" сбил 54-летнего мужчину. Он пересекал проезжую часть не по зебре, хотя она была недалеко от него.





Фото: УГИБДД России по Орловской области







Орловское Информбюро





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