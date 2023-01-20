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13:00, 20 января 2023 года

Максим Решетников ознакомился с орловским опытом сокращения сроков запуска инвестпроектов

В рамках рабочего визита глава Минэкономразвития РФ побывал в региональном управлении Росреестра и изучил пример "Водоканала".


Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Орловской области Андрей Клычков посетили региональное управление Росреестра. Его руководитель Надежда Кацура рассказала министру о работе по улучшению качества оказания государственных слуг по сокращению сроков кадастрового учета и регистрации прав, - сообщают "Телеграммы из Орла". 

Срок кадастрового учета и государственной регистрация прав введенных в эксплуатацию объектов на Орловщине занимает один рабочий день вместо стандартных десяти. Этого достигли в рамках реализации бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток". Этому способствовало издание актов по сокращению сроков, взаимодействие с МФЦ по электронному документообороту, популяризация электронных сервисов и другие мероприятия.

Одна из целей проекта "Сквозной инвестиционный поток" ‒ сокращение сроков по предоставлению доступа к ключевым элементам инфраструктуры. Это позволит ускорить запуск инвестиционного проекта с самого начала, обеспечит максимальную четкость и прозрачность взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти и ресурсными организациями при реализации инвестиционных проектов в регионе. В качестве примера Решетников ознакомился с опытом "Водоканала". Организации удалось сократить срок подключения к объектам водоснабжения и водоотведения на 35 рабочих дней.

Фото: ТГ-канал "Телеграммы из Орла"


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