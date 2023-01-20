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13:30, 20 января 2023 года Алкоголь довел амчанку до убийства знакомого Преступление произошло 18 января.





Орловские правоохранители оперативно установили подозреваемую в убийстве. Преступление вменяют 47-летней амчанке. Как следует из материалов дела, 18 января женщина выпивала в квартире у знакомого. Вспыхнула ссора, побудившая фигурантку взяться за нож и зарезать хозяина жилища.



Возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует о помещении подозреваемой под стражу.





Орловское Информбюро





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