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14:30, 20 января 2023 года В Орле открылась выставка о ранних славянах В экспозицию вошли украшения, оружие, посуда и фотографии работы археологов.





В Орловском краеведческом музее открылась археологическая выставка "Темные века", которую предваряла лекция старшего научного сотрудника института археологии РАН Олега Радюша.



Ученый ответил на многочисленные вопросы орловских историков и краеведов и привел несколько научных гипотез о жизни и перемещении древних славян еще до летописного времени. Выдвинуть их помогли находки на территории Орловской и Курской областей.



В экспозицию вошли украшения, оружие, посуда и фотографии работы археологов. Также представлены изображения антропологических реконструкций лиц ранних славян.



Посетить выставку можно по 12 февраля.





Эва Стасюлевич





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