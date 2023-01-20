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16:30, 20 января 2023 года Депутат Горсовета Орла и участник СВО Владимир Строев вернулся на побывку Его призвали в рамках частичной мобилизации в конце октября.





Депутат Горсовета Орла Владимир Строев, призванный в октябре в рамках частичной мобилизации, прибыл домой на побывку. 19 января он встретился с председателем представительного органа Василием Новиковым. В своем телеграм-канале Новиков отметил, что Строев поблагодарил всех народных избранников за ту помощь, которая оказывается военнослужа­щим и семьям мобилизо­ванных.



На момент призыва Строев имел звание майора. Был принят в штат мотострелкового полка в должности заместителя командира полка связи.



Фото: ТГ-канал Василия Новикова





Орловское Информбюро





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