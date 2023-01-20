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18:30, 20 января 2023 года Зима требует от орловцев особого ухода за кожей и волосами Медики говорят: в эти месяцы дерматологические заболевания обостряются.





Эта зима на Орловщине не такая холодная, но синоптики предупреждают: морозы еще вернутся. В эти месяцы за кожей и волосами нужен особый уход. Медики предупреждают: зимой обостряются дерматологические заболевания. Как сохранить свою кожу и волосы здоровыми и красивыми – в материале Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк





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