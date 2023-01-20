Члены семей участников СВО из Орла смогут купить дачный проездной

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16:00, 20 января 2023 года
Члены семей участников СВО из Орла смогут купить дачный проезднойСписок тех, кто имеет право приобретения билета, расширился.
Тему подняли депутаты Орловского горсовета 20 января на комитете по экономической политике и развития предпринимательства. Речь идет о трех маршрутах в Орле, сообщили в пресс-службе горсовета.
Первый маршрут – от 1-ой Посадкой до озера "Светлая жизнь", второй - магазин "Звездный" - "Карачевские дачи", третий – 1-ая Посадкая – дачный массив "Гать".
Стоимость дачных проездных – 250 рублей – установили еще в 2016 году. Теперь предложено повысить цену на 60 рублей. Решение депутаты примут через неделю, 27 января.
Сергей СИЛАЕВ