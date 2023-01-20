Члены семей участников СВО из Орла смогут купить дачный проездной

Список тех, кто имеет право приобретения билета, расширился.

Тему подняли депутаты Орловского горсовета 20 января на комитете по экономической политике и развития предпринимательства. Речь идет о трех маршрутах в Орле, сообщили в пресс-службе горсовета.

Первый маршрут – от 1-ой Посадкой до озера "Светлая жизнь", второй - магазин "Звездный" - "Карачевские дачи", третий – 1-ая Посадкая – дачный массив "Гать".

Стоимость дачных проездных – 250 рублей – установили еще в 2016 году. Теперь предложено повысить цену на 60 рублей. Решение депутаты примут через неделю, 27 января.