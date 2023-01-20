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17:00, 20 января 2023 года Девять болховских сирот смогут отпраздновать новоселье в 2023 году Для них купят 6 квартир. Еще три человека получат жилищные сертификаты.





В этом году администрация Болховского района Орловской области купит шесть квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на газету "Болховские куранты". На эти цели из федерального бюджета выделено 8,2 миллиона рублей.



Еще три человека старше 23 лет из указанной категории граждан получат жилищные сертификаты, дающие право на покупку жилья в любой точке Орловщины.





Орловское Информбюро





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