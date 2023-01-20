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18:00, 20 января 2023 года Орловчанка лишилась 60 тысяч рублей, попросив знакомую помочь с телефоном Подозреваемая устанавливала приложение на гаджет и одновременно перевела себе чужие деньги.





В Ливнах полицейские установили подозреваемую в краже 60 тысяч рублей с банковского счета. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что у нее пропали 60 тысяч рублей. В ходе следствия выяснилось, что женщина попросила свою знакомую помочь с установкой приложения. Она выполнила просьбу, но одновременно перевела деньги на свой счет.



Расследование продолжается. Фигурантка предприняла меры к возмещению ущерба, - сообщили в областном УМВД.





Орловское Информбюро





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