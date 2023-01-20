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15:30, 20 января 2023 года В Орле расследуют хищение двух миллионов рублей у сироты Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.





СУ СК России по Орловской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По предварительным данным, с января 2015 года по август 2020 года с расчетных счетов 20-летнего орловца похитили не менее двух миллионов рублей.



Ведется следствие. Его процесс и результаты находятся на контроле ведомства.





Орловское Информбюро





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