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9:00, 21 января 2023 года

Орловцы самостоятельно организовывают себе отдых на свежем воздухе

Пока что погода за окном совсем не похожа на привычную январскую. Но орловцы верят, что еще успеют насладиться настоящей русской зимой.


В черте города находятся 15 открытых катков, за которыми следят сотрудники городского спортивно-оздоровительного центра: заливают и, если нужно, реставрируют. При желании есть возможность обустроить спортобъект и в собственном дворе. Правда, все затраты лягут на плечи жильцов. Активисты, которые уже организовали себе спортивный отдых в шаговой доступости, уже есть.


Анастасия Дорохова
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