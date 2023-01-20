пятница 20.01.2023 19:08:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

16:30, 20 января 2023 года

Орловцам рассказали о новом трудовом законодательстве

В 2023 году внесены изменения в трудовом законодательстве.


Взаимоотношения работодателя и работника являются важным фактором формирования конечного результата и достижения целей организации. Рассмотрим, какие изменения ожидают эту сферу в 2023 году.
 
С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединены в единый Социальный фонд России (СФР). В связи с этим изменяется порядок подачи отчетности. Утрачивают актуальность такие формы отчетности как 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. Сведения из них будут включены в новый сводный отчет - ЕФС-1, предоставляемый в органы объединенного СФР. 
 
С начала 2023 года отменяется выдача справки 182н, которая выдавалась работнику при его увольнении. В ней отражались сведения о его заработке, на который были начислены взносы по временной нетрудоспособности или материнству, необходимые для расчета суммы больничного на новой работе. Теперь сведения о зарплате работодатели будут передавать в налоговые органы, которые перенаправят ее в новый единый Социальный фонд.
Вносятся изменения в порядок оплаты больничных лицам, трудящимся по договорам ГПХ В связи с учреждением СФР расширится список застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования. С 2023 года исполнители по договору ГПХ могут рассчитывать на пособия в виде выплаты больничных, декретных и детских. 
 
С 1 марта 2023 года при трудоустройстве работодатель обязан запрашивать справку об отсутствии судимости у кандидата на должность водителя такси, автобуса, троллейбуса, трамвая или другого транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров. Работник не может быть водителем такси, если у него имеется судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой и ряд других тяжких преступлений. Перевозить пассажиров общественным транспортом не могут судимые и преследуемые за тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человека. При выявлении этих фактов работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в связи с ограничениями на занятие определенными видами труда.
 
По мнению эксперта кафедры менеджмента и управления персоналом Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ларисы Тугачевой, предпринимаемые меры по оптимизации деятельности ПФ РФ и ФСС РФ с формированием единого СФР будут способствовать сокращению времени, затрачиваемого работниками кадровой службы и бухгалтерии на подготовку отчетности и снижению вероятности возникновения ошибок. В целом это должно упростить процесс взаимодействия организации и социальных органов. Расширение перечня лиц, трудящихся по договорам ГПХ, имеющих право на получение пособий, способствует легализации труда некоторых категорий граждан. Ужесточение требований к водителям транспортных средств будет формировать качество предоставляемой услуги и снижать риск причинения вреда здоровью пассажиров. 



Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.