Главная » Новости



16:30, 20 января 2023 года Орловцам рассказали о новом трудовом законодательстве В 2023 году внесены изменения в трудовом законодательстве.





Взаимоотношения работодателя и работника являются важным фактором формирования конечного результата и достижения целей организации. Рассмотрим, какие изменения ожидают эту сферу в 2023 году.

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединены в единый Социальный фонд России (СФР). В связи с этим изменяется порядок подачи отчетности. Утрачивают актуальность такие формы отчетности как 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. Сведения из них будут включены в новый сводный отчет - ЕФС-1, предоставляемый в органы объединенного СФР.

С начала 2023 года отменяется выдача справки 182н, которая выдавалась работнику при его увольнении. В ней отражались сведения о его заработке, на который были начислены взносы по временной нетрудоспособности или материнству, необходимые для расчета суммы больничного на новой работе. Теперь сведения о зарплате работодатели будут передавать в налоговые органы, которые перенаправят ее в новый единый Социальный фонд. Вносятся изменения в порядок оплаты больничных лицам, трудящимся по договорам ГПХ В связи с учреждением СФР расширится список застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования. С 2023 года исполнители по договору ГПХ могут рассчитывать на пособия в виде выплаты больничных, декретных и детских.

С 1 марта 2023 года при трудоустройстве работодатель обязан запрашивать справку об отсутствии судимости у кандидата на должность водителя такси, автобуса, троллейбуса, трамвая или другого транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров. Работник не может быть водителем такси, если у него имеется судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой и ряд других тяжких преступлений. Перевозить пассажиров общественным транспортом не могут судимые и преследуемые за тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человека. При выявлении этих фактов работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в связи с ограничениями на занятие определенными видами труда.

По мнению эксперта кафедры менеджмента и управления персоналом Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ларисы Тугачевой, предпринимаемые меры по оптимизации деятельности ПФ РФ и ФСС РФ с формированием единого СФР будут способствовать сокращению времени, затрачиваемого работниками кадровой службы и бухгалтерии на подготовку отчетности и снижению вероятности возникновения ошибок. В целом это должно упростить процесс взаимодействия организации и социальных органов. Расширение перечня лиц, трудящихся по договорам ГПХ, имеющих право на получение пособий, способствует легализации труда некоторых категорий граждан. Ужесточение требований к водителям транспортных средств будет формировать качество предоставляемой услуги и снижать риск причинения вреда здоровью пассажиров.





Александра Бахтина





Новости СМИ2