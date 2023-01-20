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19:30, 20 января 2023 года Хотынецкие школьники словом и делом помогают участникам СВО Волонтеры отряда "Кто, если не мы!" пишут солдатам душевные письма и собирают гуманитарные посылки.





Волонтеры отряда Хотынецкой школы имени Поматилова "Кто, если не мы!" собирают посылки участникам СВО, пишут письма поддержки солдатам. Благое дело без внимания не осталось. С передовой прилетели искренние слова признательности.



Волонтерством здесь занимаются уже три года. Добровольцы помогали ветеранам, убирали братские могилы, собирали помощь беженцам. Не остались в стороне и сейчас. Подробнее – в сюжете Александры Бахтиной.





Александра Бахтина





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