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20:00, 20 января 2023 года Орловцам необходимо предоставить отчет о доходах за 2022 год Декларационная кампания продлится до 2 мая.





В этот период необходимо предоставить данные о продаже недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, о получении дорогих подарков не от родственников, о выигрыше в лотерею, о доходах от аренды или зарубежных источников.



Правда есть те, кому отчитываться о доходах нет необходимости. Подробности – в нашем материале.





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