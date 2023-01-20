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20:30, 20 января 2023 года Орловская область доставила второй гуманитарный груз за неделю участникам СВО Посылку сопроводил глава Малоархангельского района.





Андрей Клычков.



– Сегодня завершилась вторая доставка на неделе груза в Луганскую Народную Республику. Уже возвращаются обратно, пересекли границу, - сказал глава региона.



В груз вошли продукты, одежда, теплая обувь, спальные мешки, медикаменты, строительные материалы. Об этом в прямом эфире рассказал губернатор Орловской области– Сегодня завершилась вторая доставка на неделе груза в Луганскую Народную Республику. Уже возвращаются обратно, пересекли границу, - сказал глава региона.В груз вошли продукты, одежда, теплая обувь, спальные мешки, медикаменты, строительные материалы.







Сергей СИЛАЕВ





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