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10:00, 21 января 2023 года В Болховском районе отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт На работы потратили 1,9 миллиона рублей.





Андрей Клычков во время прямого эфира.



Об этом сообщил глава регионаво время прямого эфира. – У нас завершился ремонт ФАПа в Болховском районе в селе Середичи, - сказал губернатор.



Работы проводились в рамках национального проекта "Здравоохранение". Реализация нацпроектов в 2023 году на Орловщине уже стартовала.







Сергей СИЛАЕВ





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