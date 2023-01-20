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21:00, 20 января 2023 года В Орловской области 34 класса закрыты на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ В регионе отмечается небольшой рост заболеваемости.





Об этом в рамках прямого эфира рассказал глава Орловщины Андрей Клычков.



– 34 класса в 19 школах закрыто на карантин. Введены ограничения, ковид тоже не ушел – 12 человек заболели, - сказал губернатор.



Клычков попросил жителей внимательно относиться к своему здоровью и близким.





Сергей СИЛАЕВ





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