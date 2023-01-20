В ближайшие выходные в Орле будет солнечно и морозно

Публикуем подробный прогноз погоды на 21-22 января.

Гидрометцентра, По информации Орловского

температура в областной столице, наконец, опустится ниже нуля уже днем в субботу. Осадков не будет, северо-западный ветер подует со скоростью 6 м/с. Ночью похолодает до -4. Давление будет колебаться от 752 до 754 мм рт. ст. Осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 22 января, ожидается солнечная погода, столбики термометров покажут 0. Снова подует северо-западный ветер. В ночь на понедельник будет -3. Осадков не ожидается. Давление будет колебаться от 757 до 760 мм рт.ст.