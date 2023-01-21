В Орле проверили работу школьных столовых

Мониторинг провели в гимназии №34 и школе №52.

В гимназии №34 еще недавно были проблемы с горячим питанием. Теперь их нет. В учебном заведении провели ремонт, сделали раздачу с мармитами для подогрева еды, обновили мебель, поставили современное оборудование в пищеблоке.

В школе №52 все по современным требованиям: отдельная столовая и пищеблок. Стоимость горячего питания - 62 рубля на человека. Представители родительского комитета тоже продегустировали, чем кормят детей на эти деньги. Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.