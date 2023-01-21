В Орле подвели итоги визита министра экономического развития РФ

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12:00, 21 января 2023 года
В Орле подвели итоги визита министра экономического развития РФМаксим Решетников посетил регион 20 января.
Территория опережающего социально-экономического развития "Мценск" - аналогов по всей стране уже под сотню, но удивить министра мы все-таки смогли.
Во-первых, многие обязательства, которые были рассчитаны на следующие 10 лет, там исполнены уже сегодня. А их немало - по созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры, предоставлению льгот инвесторам. Во-вторых, у нас есть уникальные производства.
Также планы реализуются в рамках федерального пилотного проекта "Сквозной инвестиционный поток". Орловщина вошла в число первых семи регионов-участников. Министр и здесь оценил наши наработки.
Антон Киселёв