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12:00, 21 января 2023 года

В Орле подвели итоги визита министра экономического развития РФ

Максим Решетников посетил регион 20 января.


Территория опережающего социально-экономического развития "Мценск" - аналогов по всей стране уже под сотню, но удивить министра мы все-таки смогли.

Во-первых, многие обязательства, которые были рассчитаны на следующие 10 лет, там исполнены уже сегодня. А их немало - по созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры, предоставлению льгот инвесторам. Во-вторых, у нас есть уникальные производства.

Также планы реализуются в рамках федерального пилотного проекта "Сквозной инвестиционный поток". Орловщина вошла в число первых семи регионов-участников. Министр и здесь оценил наши наработки.




Антон Киселёв
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