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13:00, 21 января 2023 года В Орле продолжают работу палатки "Своих не бросаем" Жители приносят самое необходимое участникам СВО.





Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В субботу пункт сбора помощи работает на Комсомольской площади, а в воскресенье откроется на улице Приборостроительной. Время работы – с 9.00 до 14.00. Бойцам можно приносить лапшу быстрого приготовления, тушенку, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия, горький шоколад, конфеты. Передача в стеклянной таре запрещена. Пригодится одежда, предметы личной гигиены, лекарства, особенно кровоостанавливающие средства, противовирусные и жаропонижающие препараты. Также можно приносить батарейки и фонари.





Сергей СИЛАЕВ





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