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13:00, 21 января 2023 года
В Орле продолжают работу палатки "Своих не бросаем"Жители приносят самое необходимое участникам СВО.
Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В субботу пункт сбора помощи работает на Комсомольской площади, а в воскресенье откроется на улице Приборостроительной. Время работы – с 9.00 до 14.00.
Бойцам можно приносить лапшу быстрого приготовления, тушенку, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия, горький шоколад, конфеты. Передача в стеклянной таре запрещена.
Пригодится одежда, предметы личной гигиены, лекарства, особенно кровоостанавливающие средства, противовирусные и жаропонижающие препараты. Также можно приносить батарейки и фонари.
Сергей СИЛАЕВ