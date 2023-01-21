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14:00, 21 января 2023 года Орловская область доставила третью посылку за неделю участникам СВО Вес груза – 2,5 тонны.





Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. – Все передают приветы, благодарят за помощь. Держатся молодцом, как и положено настоящим мужчинам, - написал глава региона. Ребята получили рации, генераторы, газовые обогреватели, печи-буржуйки, спальные мешки, термобелье, носки, сапоги, балаклавы, шапки. Помимо традиционных продуктов питания, в посылку вошли и сладкие подарки – печенье, зефир, мармелад, сгущенка.





Сергей СИЛАЕВ





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