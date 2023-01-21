Орловская область доставила третью посылку за неделю участникам СВО

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14:00, 21 января 2023 года
Орловская область доставила третью посылку за неделю участникам СВОВес груза – 2,5 тонны.
Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
– Все передают приветы, благодарят за помощь. Держатся молодцом, как и положено настоящим мужчинам, - написал глава региона.
Ребята получили рации, генераторы, газовые обогреватели, печи-буржуйки, спальные мешки, термобелье, носки, сапоги, балаклавы, шапки. Помимо традиционных продуктов питания, в посылку вошли и сладкие подарки – печенье, зефир, мармелад, сгущенка.
Сергей СИЛАЕВ