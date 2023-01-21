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15:00, 21 января 2023 года В Орловской области за неделю коронавирусом заболели 70 человек 51 пациент выздоровел.





Данные предоставил тг-канал "Телеграммы из Орла". С 14 по 20 января на территории региона 70 человек заболели коронавирусной инфекцией.



Всего с начала пандемии в области выявлено 134 972 случая заражения вирусом. Ревакцинацию от инфекции прошли 178 306 орловцев.







Сергей СИЛАЕВ





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