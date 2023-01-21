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16:00, 21 января 2023 года

В Орле прошло первое занятие по оказанию медицинской помощи в 2023 году

Его провели в региональном отделении Красного Креста.


Сегодня, 21 января, Орловское отделение Красного Креста провело стартовое занятие адреса оказания первой медицинской помощи.

На курсах с помощью теории и практики покажут, как сохранить жизнь человеку, к которому едет скорая помощь. Обучающие уроки проходят каждую субботу. Их длительность – 4 часа.
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Даниил Борисов
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