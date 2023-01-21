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17:00, 21 января 2023 года В Орловской области ввели в эксплуатацию более 4 тысяч квартир Их средняя площадь – 83,8 квадратных метра.





Орелстат. По данным ведомства, 37% домов с кирпичным покрытием, еще 20% – панельные дома, 32% обшиты другим материал, еще 11% – монолитные.



Данные о жилищном строительстве в регионе за январь-ноябрь 2022 года предоставил . По данным ведомства, 37% домов с кирпичным покрытием, еще 20% – панельные дома, 32% обшиты другим материал, еще 11% – монолитные. Всего за неполный 2022 год в области ввели 1236 зданий общей площадью 344 тысяч квадратных метров. Этот показатель увеличился на 16% по сравнению с предыдущим годом.









Сергей СИЛАЕВ





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