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18:32, 21 января 2023 года Разработки аспирантки из Орла помогут людям с сахарным диабетом Сложно ли учиться быть ученым рассказала обладательница президентской стипендии Елена Жарких.





21 января празднуется международный день аспиранта. Это люди, решившие связать жизнь с наукой. Они преподают в университетах и ведут исследования. Орловские вузы готовят ученых по разным специальностям. Аспирантка 4-го курса Орловского государственного университета, занимающаяся исследованиями в области биофотоники, в интервью корреспонденту ГТРК "Орел" рассказала о большом исследовании, стажировках за границей, первом научном опыте и поделилась планами на будущее. Первые шаги в науке Елена училась в школе №3 города Болхова и уже в те годы имела довольно широкий круг интересов – от литературы до физики.

– Я пробовала себя во всем, участвовала в городских и областных олимпиадах, в основном по литературе и русскому языку, но планировала связать себя с инженерной профессией, поэтому я готовилась к физико-математическим экзаменам и последние два года я училась в школе с физико-химическим уклоном, - поделилась Елена.

Когда девушка поступала в университет, он был еще разделен, однако она изначально знала, что попробует поступить на кафедру приборостроения, метрологии и сертификации, потому что здесь училась старшая сестра и Елене было интересно, чем они занимались.

– Сестра училась на приборостроении, я решила поступать на специальность, которая называлась "Биотехнические системы и технологии", то есть - производство медицинского оборудования, - уточнила моя собеседница. Биология интересовала нынешнюю аспирантку всегда – с выбором профессии она не прогадала. – На бакалавриате было очень много интересных предметов и могу сказать, что изначально правильно выбрала специальность, - призналась Елена. Магистратура по той же специальности, а за плечами уже немало научных исследований. Первые изыскания начались на втором курсе, в 2014 году, а более серьезные исследования, публикации стали появляться на третьем. Бакалаврский диплом – в рамках научной деятельности, после успешной защиты – поступление на следующую ступень вузовского образования. О научной деятельности – Вся моя научная деятельность идет непрерывно – с самого первого года все исследования, с которыми я работаю, направлены на применение методов оптической неинвазивной диагностики для выявления нарушений кровотока, возникающих при различных патологических заболеваниях, - рассказала моя собеседница.



Большая часть исследований проводилась с пациентами, страдающими сахарным диабетом, так как у них из-за длительного заболевания на определенной стадии возникают осложнения, связанные с нарушением кровотока. Елена с коллегами разрабатывала методы и способы их применения, основанные на свете.

– Сейчас я нахожусь на четвертом году аспирантуры, готовлю свою диссертацию. Все экспериментальные исследования и база изменений уже набрана, в настоящее время занимаюсь сбором финального материала, - рассказала Елена Жарких. Проще говоря, разработки Елены помогут на ранних стадиях выявлять нарушения кровотока у пациентов с различными заболеваниями. После чего станет возможным корректировка терапии у больных, предотвращение отклонений, и, в конечном итоге, повышение качества жизни. Четвертый курс аспирантуры закончится летом, и если все сложится удачно, то в конце 2023 года в Орле станет на одного кандидата технических наук больше. Проект по СOVID-19 НТЦ создали в структуре Орловского государственного университета осенью 2017 года. Однако изначально, еще в техническом университете, здесь уже функционировал научно-образовательный центр, организованный Андреем Дунаевым. Увлеченные студенты приходили заниматься именно сюда. Затем НОЦ расширился, удалось приобрести оборудование, обновить лаборатории. В 2017 на месте старого научно-образовательный центра появилась более крупная структурная единица – научно-технологический центр биомедицинской фотоники, после чего Елена поучаствовала в крупных проектах от Российского научного фонда и смогла получить собственный. – Я участвовала в нескольких проектах Российского научного фонда, среди них есть и завершенные. В данный момент принимаю участие в двух. В одном я исполнитель, он направлен на клеточные исследования и связан с темой диабета, клетками поджелудочной железы, вариантами возможной терапии в будущем, - сообщила аспирантка.

Буквально недавно объявлены результаты другого конкурса, где девушка подавала заявку на участие уже в качестве руководителя. И не прогадала: в конкурсе малых научных групп не требовалось обладание ученой степенью, а заявку одобрили.

– Наш проект "Исследование нарушений микроциркуляции крови и окислительного метаболизма в коже пациентов, перенесших COVID-19" направлен на диагностику нарушений в капиллярах, возникающие при коронавирусной инфекции, которые могут быть причиной развития постковидного синдрома или в целом плохих исходов после перенесенного COVID-19. Российский научный фонд поддержал проект, мы приступаем к исполнению в этом году, - поделилась исследователь. Стажировки в Финляндии Елена Жарких дважды успела побывать за границей в рамках научной деятельности.

– Первая стажировка была, когда я училась в магистратуре в 2018 году. Я собрала комплект документов, и попала в число 100 победителей. Эти студенты едут за рубеж, выполнять свои проекты, - вспомнила девушка.

Центр биомедицинской фотоники контактирует с научными группами зарубежных университетов. С орловскими учеными сотрудничают финские исследователи из университета Оулу в Финляндии, а также английские – из Бирмингема.

– Я подала документы и выиграла стипендию президента для обучения за рубежом в финском университет Оулу. В течение года я там проходила стажировку, набиралась опыта у коллег, которые работают там, - отметила исследователь.

В науке важно иметь хороший английский. Множество статей написано именно на этом языке, престижные конференции проходят с использованием английского. – Это универсальный язык, на котором говорится вся мировая наука, поэтому я занимаюсь языком с 2014 года и посещала занятия с репетитором более шести лет, - сообщила аспирантка.

Проблем в общении с людьми другой культуры и использованием английского не было. – В целом насчет менталитета, я бы не сказала, что были какие-то проблемы. Но в то же время было интересно посмотреть, как живет другая страна, другая культура, - поделилась Елена Жарких. Про трудности, планы на будущее и совет начинающим ученым Сотрудники научно-технического центра – сплоченный коллектив. Старшие коллеги обучают младших, если что-то непонятно и всегда относятся с пониманием. – Из ближайших целей – защита диссертации и выполнение проектов. Проект по COVID-19 планируется на два года - 2023-2024 гг. Затем, когда они закончатся, планирование исследований, - поделилась молодой ученый. Елена советуете молодым людям не бояться идти в науку еще в бакалавриате. В магистратуре люди уже работают, довольно сложно сочетать учебу, науку и 8-часовую работу. – Чем раньше студент начинает свои исследования, научные изыскания, тем успешнее, как правило, его карьера. По своим коллегам, я замечаю, что те ребята, которые начали с первого-второго курса бакалавриата, к концу имеют очень хорошие публикации и в целом довольно успешны. Дерзайте! - подытожила Елена.

Фото: предоставлено гером материала





Сергей СИЛАЕВ





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