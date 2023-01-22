воскресенье 22.01.2023 13:12:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:00, 22 января 2023 года

В орловском УМВД подвели годовые итоги работы

В ведомстве прошло расширенное заседание коллегии.


В УМВД России по Орловской области прошло расширенное заседание коллегии по итогам работы ведомства в прошлом году. ОВД приняли в ОВД поступило 143 984 заявления, зарегистрировано 8 тысяч 243 преступления.

Во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было раскрыто 3 884 преступления, в том числе 855 тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности привлекли 3 190 человек. Раскрываемость убийств, тяжких телесных повреждений и разбойных нападений осталась на высоком уровне.

Благодаря профилактической работе ведомства удалось сохранить низкий уровень подростковой преступности. Количество подростков, принявших участие в совершении преступлений, сократилось на 20,5%.

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 717 тысяч нарушений ПДД, в том числе 2 213 фактов управления машинами в состоянии алкогольного опьянения.


Орловское Информбюро
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.