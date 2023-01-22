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10:00, 22 января 2023 года В орловском УМВД подвели годовые итоги работы В ведомстве прошло расширенное заседание коллегии.





В УМВД России по Орловской области прошло расширенное заседание коллегии по итогам работы ведомства в прошлом году. ОВД приняли в ОВД поступило 143 984 заявления, зарегистрировано 8 тысяч 243 преступления.



Во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было раскрыто 3 884 преступления, в том числе 855 тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности привлекли 3 190 человек. Раскрываемость убийств, тяжких телесных повреждений и разбойных нападений осталась на высоком уровне.



Благодаря профилактической работе ведомства удалось сохранить низкий уровень подростковой преступности. Количество подростков, принявших участие в совершении преступлений, сократилось на 20,5%.



Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 717 тысяч нарушений ПДД, в том числе 2 213 фактов управления машинами в состоянии алкогольного опьянения.





Орловское Информбюро





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