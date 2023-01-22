Главная » Новости



11:00, 22 января 2023 года В Ливнах вычислили телефонного хулигана Мужчина вызвал пожарных на несуществующий адрес.





В Ливнах к административной ответственности привлекут телефонного хулигана, вызвавшего пожарных на несуществующий адрес. Звонивший сообщил, что в доме №47 по улице Ленина горит квартира. К месту "ЧП" были направлены бригады огнеборцев.



Когда выяснилось, что вызов ложный, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы была проведена проверка. Вычислить шутника оказалось несложно.



Заведомо ложный вызов специализированных служб влечет наказание в виде административного штрафа в размере от тысячи до полутора тысяч рублей.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2