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12:00, 22 января 2023 года Орловцы попытались пронести в суд свыше трех тысяч запрещенных предметов Такова статистика за минувший год.





В 2022 году судебные приставы предотвратили пронос в орловские суды более 3 200 запрещенных предметов, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП. В здания пытались пронести 21 единицу огнестрельного оружия, 366 боеприпасов, 354 единицы газового и травматического оружия, 135 электрошоковых устройств и 2 348 других предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Чрезвычайных происшествий в судах допущено не было.





Орловское Информбюро





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