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13:00, 22 января 2023 года Строительство поликлиники №1 в Орле планируется начать в следующем году Здание возведут на пересечении улиц Паровозной и Старо-Московской.





Глава департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин сообщил, что строительство поликлиники №1 в Орле планируется провести в течение 2024 - 2026 годов. Слова члена регионального правительства приводит областной информационный портал. Здание возведут на пересечении улиц Паровозной и Старо-Московской. На 2023 год стоит задача разработки проектно-сметной документации по объекту.





Орловское Информбюро





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