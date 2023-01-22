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14:00, 22 января 2023 года

Орловец пошел на преступление ради пяти тысяч рублей

Желание легких денег побудило мужчину обокрасть соседей.


В Колпнянском районе полицейскими установлен подозреваемый в краже газовых баллонов, фляги и чугунной плиты из хозпостройки, а также труб и калитки с территории домовладения. Стоимость ущерба составила порядка пяти тысяч рублей.

Преступление вменяют 59-летнему мужчине, живущему по соседней улице. Он воспользовался длительным отсутствием хозяев и вынес имущество, которое затем сдал в пункт приема металлолома.

Правоохранителям удалось найти украденное и вернуть его владельцу. Как сообщили в областном УМВД, на время расследования мужчина отпущен под подписку о невыезде. Свою причастность к краже он отрицать не стал.


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