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15:00, 22 января 2023 года Орловские правоохранители помогли работникам предприятия получить зарплату Свои кровные получили 40 человек.





Благодаря совместной работе региональных управлений прокуратуры и следственного комитета перед 40 работникам орловского предприятия полностью выплачена зарплата. Нарушения были допущены с мая по декабрь 2021 года. После вмешательства правоохранителей погашена задолженность в сумме более 1,6 млн рублей.



Ранее по материалам проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).





Орловское Информбюро





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