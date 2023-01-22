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16:00, 22 января 2023 года На новой неделе на Орловщине не ожидается осадков и сильных морозов Температура воздуха днем в среднем прогнозируется в значениях от -1 до -3 градусов.





С 23 по 29 января в Орловской области не ожидается осадков и сильных морозов. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем в среднем прогнозируется в значениях от -1 до -3 градусов, ночью показатели составят от -4 до -6. Ожидается небольшая облачность. Порывы ветра не будут превышать 4 метров в секунду.





Орловское Информбюро





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