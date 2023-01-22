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17:00, 22 января 2023 года Ливенский боксер стал победителем всероссийского турнира Кирилл Лукьянов стал лучшим в весовой категории до 80 килограммов.





Ливенский спортсмен Кирилл Лукьянов стал победителем XXIV Всероссийского турнира по боксу среди юношей на призы доктора педагогических наук и мастера спорта СССР Валерия Ледовских. Молодой человек стал лучшим в весовой категории до 80 килограммов, - сообщает телеграм-канал "Принт-ТВ". На пути к победе Кирилл Лукьянов одолел оппонентов из Вологодской области, Республики Карелия и Липецкой области.



Также организаторы вручили ливенцу приз за лучшую технику на турнире.



Фото: ТГ-канал "Принт-ТВ"





Орловское Информбюро





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