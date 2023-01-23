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8:40, 23 января 2023 года Орловская епархия организовала праздник детям из социально незащищенных семей С концертной программой "Свет Рождественской звезды" выступили воспитанники городских воскресных школ.





Орловская епархия провела благотворительный праздник "Свет Рождественской звезды" для ребят из социально незащищенных семей. Зрителями стали подопечные Орловского центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка". С концертной программой выступили воспитанники городских воскресных школ - Введенского женского монастыря, храма блаженной Матроны Московской, Александро-Невского храма, Казанского храма при Академии ФСО, Знаменского храма.



Мероприятие прошло в центре "Знаменская богатырская застава". После концерта юные зрители получили сладкие подарки и увидели богатырские бои, стали участниками мастер-классов, - сообщили в Орловской епархии.



Фото: Орловская епархия





Орловское Информбюро





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