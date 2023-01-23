понедельник 23.01.2023 10:41:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:40, 23 января 2023 года

Орловская епархия организовала праздник детям из социально незащищенных семей

С концертной программой "Свет Рождественской звезды" выступили воспитанники городских воскресных школ.


Орловская епархия провела благотворительный праздник "Свет Рождественской звезды" для ребят из социально незащищенных семей. Зрителями стали подопечные Орловского центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка". С концертной программой выступили воспитанники городских воскресных школ - Введенского женского монастыря, храма блаженной Матроны Московской, Александро-Невского храма, Казанского храма при Академии ФСО, Знаменского храма.

Мероприятие прошло в центре "Знаменская богатырская застава". После концерта юные зрители получили сладкие подарки и увидели богатырские бои, стали участниками мастер-классов, - сообщили в Орловской епархии.

Фото: Орловская епархия


Орловское Информбюро
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.