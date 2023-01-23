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8:00, 23 января 2023 года В селе Дросково готовятся к благоустройству Парка Победы Уже разработан дизайн-проект.





В селе Дросково Покровского района разработали дизайн-проект по благоустройству парка Победы, - сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Уже готовится заявка на участие проекта в специальном конкурсе для финансовой поддержки в рамках "Народного бюджета".



Проект включает в себя обустройство общественной территории площадью 6,2 тыс. кв. метров. На объекте планируется обустроить пешеходные дорожки, скамейки, урны, ограждение и освещение.



Фото: Телеграммы из Орла





Орловское Информбюро





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