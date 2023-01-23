|
|Главная » Новости
9:00, 23 января 2023 года
В Болхове появились баннеры, информирующие о "Бирюзовом кольце России"Их установили на северной и южной окраинах города.
Металлические конструкции смонтировали в прошлом году. Теперь любой турист, въезжающий в город, может самостоятельно составить туристический маршрут. Об этом сообщила местная газета "Болховские куранты".
В Болхове есть несколько старинных храмов, в том числе 17-го века. Есть возможность подняться на колокольни, интересным будет и путешествие на Злынский конезавод.
Сергей СИЛАЕВ