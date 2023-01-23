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9:30, 23 января 2023 года В Орле сгорел автомобиль ЧП случилось ночью на улице Приборостроительной.





Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Происшествие произошло ночью, около 03.45, 22 января. В результате пожара автомобиль "Хендай" выгорел полностью. Пострадала и рядом стоящая "Киа", у нее повреждено стекло и лаковое покрытие. Пострадавших в результате пожара нет. Причину пожара устанавливают специалисты.





Сергей СИЛАЕВ





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