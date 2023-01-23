Двоих жителей Орловской области заподозрили в даче ложных показаний

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10:00, 23 января 2023 года
Двоих жителей Орловской области заподозрили в даче ложных показанийНа них заведены уголовные дела.
СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовные дела в отношении 30 и 67-летнего жителей региона. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального ведомства Александр Коргин.
Следствие установило, что мужчины проходили свидетелями по делу, возбужденному по факту побоев. Они участвовали в судебном заседании и дали ложные показания о том, что подсудимая якобы не совершала преступление, однако суд собрал доказательства вины и вынес обвинительный приговор.
– Показания свидетелей были расценены судом как ложные и вызванные желанием помочь подсудимой избежать уголовной ответственности, - сообщил Александр Коргин.
Сергей СИЛАЕВ