Двоих жителей Орловской области заподозрили в даче ложных показаний

На них заведены уголовные дела.

Александр Коргин. СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовные дела в отношении 30 и 67-летнего жителей региона. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального ведомства

Следствие установило, что мужчины проходили свидетелями по делу, возбужденному по факту побоев. Они участвовали в судебном заседании и дали ложные показания о том, что подсудимая якобы не совершала преступление, однако суд собрал доказательства вины и вынес обвинительный приговор.

– Показания свидетелей были расценены судом как ложные и вызванные желанием помочь подсудимой избежать уголовной ответственности, - сообщил Александр Коргин.