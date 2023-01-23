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10:30, 23 января 2023 года В Мценском районе отремонтируют 30 дорожных объектов Работы проведут в 2023 году.





администрации, в текущем году асфальт появится в двух деревнях: Пятово и Волково. На эти цели уйдет 12,25 миллиона рублей. По информации пресс-службы районной, в текущем году асфальт появится в двух деревнях: Пятово и Волково. На эти цели уйдет 12,25 миллиона рублей. Помимо этого, щебнем осыпят 14 километров муниципальных дорог. Общая сумма контрактов составит почти 18 миллионов рублей.

В прошлом году в муниципальном образовании отремонтировали 14,3 километра дорог местного значения.





Сергей СИЛАЕВ





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