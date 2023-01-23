В Мценском районе отремонтируют 30 дорожных объектов

|
|Главная » Новости
10:30, 23 января 2023 года
В Мценском районе отремонтируют 30 дорожных объектовРаботы проведут в 2023 году.
По информации пресс-службы районной администрации, в текущем году асфальт появится в двух деревнях: Пятово и Волково. На эти цели уйдет 12,25 миллиона рублей.
Помимо этого, щебнем осыпят 14 километров муниципальных дорог. Общая сумма контрактов составит почти 18 миллионов рублей.
В прошлом году в муниципальном образовании отремонтировали 14,3 километра дорог местного значения.
Сергей СИЛАЕВ