В Орловской области полицейские раскрыли почти 4 тысячи преступлений

В региональном УМВД подвели итоги года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В 2022 году орловцы направили без малого 144 тысячи заявлений в полицию. В то же время зарегистрировано 8 тысяч 243 преступления.

Раскрыто 3 884 преступления, из них 855 – тяжкие и особо тяжкие. Правила дорожного движения орловцы нарушили более 717 тысяч раз. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 2 213 случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии.



– В 2022 году на территории области выявлено 584 преступления экономической и коррупционной направленности. Количество противоправных деяний против собственности составило 5 тысяч 139 преступлений, в их числе совершено 16 разбойных нападений и 155 грабежей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.