понедельник 23.01.2023 17:59:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:00, 23 января 2023 года

В Орловской области полицейские раскрыли почти 4 тысячи преступлений

В региональном УМВД подвели итоги года.


Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В 2022 году орловцы направили без малого 144 тысячи заявлений в полицию. В то же время зарегистрировано 8 тысяч 243 преступления. 

Раскрыто 3 884 преступления, из них 855 – тяжкие и особо тяжкие. Правила дорожного движения орловцы нарушили более 717 тысяч раз. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 2 213 случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

В 2022 году на территории области выявлено 584 преступления экономической и коррупционной направленности. Количество противоправных деяний против собственности составило 5 тысяч 139 преступлений, в их числе совершено 16 разбойных нападений и 155 грабежей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.