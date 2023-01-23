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11:30, 23 января 2023 года

В Орле более 18 тысяч учеников питаются бесплатно

Горячее подают во всех городских школах.


Выездная проверка прошла в школе №52 и гимназии №34 Орла. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В текущем учебном году бесплатное горячее питание раз в день получают 18 092 человека, в том числе 2 245 детей из многодетных и опекунских семей. Еще 2 258 школьников бесплатно кушают дважды – это дети с особенностями здоровья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из семей участников СВО, а также переселенцы.

Важно, что в каждой образовательной организации создана и работает общественная комиссия по контролю за организацией питания. Ее составляют родители. Свой контроль мамы и папы проводят регулярно – сами снимают пробу, могут поприсутствовать на доставке продуктов и проверить их качество. Таким образом мы полностью снимаем вопросы о качестве питания в школах, - отметил Сергей Шаров, начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла.

                                                                                                                                                   




Сергей СИЛАЕВ
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