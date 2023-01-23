Орловские хоккеисты дважды обыграли фаворита

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12:00, 23 января 2023 года
Орловские хоккеисты дважды обыграли фаворитаКоманда ОГУ набрала важные очки для продолжения борьбы за выход в плей-офф Чемпионата СХЛ.
В эти выходные в рамках группового этапа Чемпионата Студенческой хоккейной лиги орловский коллектив принимал на своем льду казанских "Крылатых барсов", представляющих Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Гости были фаворитами, однако хоккеисты ОГУ смогли дважды обыграть соперника и набрать важные очки для продолжения борьбы в плей-офф.
Первая игра закончилась со счетом 5:3, итог второй встречи – 8:5. Следующая возможность увидеть нашу команды у болельщиков будет в первые выходные февраля. Команда ОГУ принимает сборную Смоленской академии спорта.
Анастасия Дорохова