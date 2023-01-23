Орловские хоккеисты дважды обыграли фаворита

Команда ОГУ набрала важные очки для продолжения борьбы за выход в плей-офф Чемпионата СХЛ.

В эти выходные в рамках группового этапа Чемпионата Студенческой хоккейной лиги орловский коллектив принимал на своем льду казанских "Крылатых барсов", представляющих Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Гости были фаворитами, однако хоккеисты ОГУ смогли дважды обыграть соперника и набрать важные очки для продолжения борьбы в плей-офф.

Первая игра закончилась со счетом 5:3, итог второй встречи – 8:5. Следующая возможность увидеть нашу команды у болельщиков будет в первые выходные февраля. Команда ОГУ принимает сборную Смоленской академии спорта.