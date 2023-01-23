Для юных орловцев провели 20 уроков пенсионной грамотности

Занятия прошли в 2022 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Орловской области. В прошедшем году к проведению уроков присоединились несколько образовательных учреждений.

Занятия проводились в письменной форме, а в районах Орловщины проходили викторины, куда специалисты социального фонда выезжали лично. В Орле ребята могли опробовать симулятор будущего размера пенсии.

Уроки пенсионной грамотности для молодежи проводятся в Орловской области уже более десяти лет. Кампания по пенсионной грамотности в 2023 году будет продолжена.