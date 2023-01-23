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13:30, 23 января 2023 года

На перекрестках Орла частично заменят камеры видеонаблюдения

Приоритет имеют комплексы, установленные в 2014 году и ранее.


По информации пресс-службы областного правительства, замена в 2023 году планируется на следующих перекрестках:

  • ул. М. Горького – ул. 60 лет Октября;
  • ул. Октябрьская – ул. Ломоносова;
  • ул. Октябрьская – ул. Игнатова;
  • ул. Генерала Родина – ул. Веселая;
  • Московское шоссе – ул. Михалицына;
  • ул. Московская – ул. Герцена;
  • ул. Комсомольская – ул. Н. Неман;
  • Карачевское шоссе – ул. Васильевская.

Новые видеокамеры появятся на перекрестке улиц Московской и Старо-Московской, дополнительные – на здании Главпочтамта с видом на улицу Брестскую.

 

 




Сергей СИЛАЕВ
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