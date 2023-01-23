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13:30, 23 января 2023 года На перекрестках Орла частично заменят камеры видеонаблюдения Приоритет имеют комплексы, установленные в 2014 году и ранее.





По информации пресс-службы областного правительства, замена в 2023 году планируется на следующих перекрестках: ул. М. Горького – ул. 60 лет Октября;

ул. Октябрьская – ул. Ломоносова;

ул. Октябрьская – ул. Игнатова;

ул. Генерала Родина – ул. Веселая;

Московское шоссе – ул. Михалицына;

ул. Московская – ул. Герцена;

ул. Комсомольская – ул. Н. Неман;

Карачевское шоссе – ул. Васильевская. Новые видеокамеры появятся на перекрестке улиц Московской и Старо-Московской, дополнительные – на здании Главпочтамта с видом на улицу Брестскую.





Сергей СИЛАЕВ





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