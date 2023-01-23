В Орловской области камеры видеонаблюдения выявили нарушений почти на 430 миллионов рублей

Такая сумма штрафов получилась в 2022 году.

Об этом шла речь на аппаратном совещании в областной администрации.

– По результатам работы оборудования фото- и видеофиксации за 2022 год в Орловской области вынесено 636 тыс. 850 постановлений о нарушении ПДД на сумму штрафов 428,8 млн. рублей, что на 9% выше уровня 2021 года, - сказал Егор Залыгин, начальник "Орелтранссигнал".

Количество ДТП по сравнению с 2021 годом снизилось на 6%. В настоящее время автоматическая система фиксации нарушений дорожного движения в Орловской области включает в себя 99 стационарных комплексов, а также 18 передвижных и 5 мобильных.