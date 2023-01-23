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14:30, 23 января 2023 года

Два орловских адвоката предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве

На скамье подсудимых оказались юристы некоммерческого партнерства "Орловская областная коллегия адвокатов-2".


СУ СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих адвокатов некоммерческого партнерства "Орловская областная коллегия адвокатов-2". Первый обвиняется в незаконном приобретении радиомикрофона, предназначенного для негласного получения информации, а также в трех эпизодах мошенничества. Второму инкриминируют мошенничество в составе группы лиц. 

Как следует из материалов дела, один из обвиняемых обманом похитил у одного из своих подзащитных полмиллиона рублей, пообещав помочь в избрании судом меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а также в последующем переквалификации совершенного деяния. Также мужчина завладел 540 000 рублей, принадлежащих местной жительнице. Он пообещал оказать юридическую помощь сожителю женщины, однако ничего не сделал, а также навязал женщине свои услуги, введя ее в заблуждение о том, что она будет привлечена к уголовной ответственности по одному из расследуемых дел, чего на самом деле не было.

Также оба обвиняемых обманным путем получили от жителя области 800 000 рублей, пообещав посодействовать в принятии решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, при этом такой возможности у них не было.


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