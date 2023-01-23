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15:00, 23 января 2023 года Орловским школьникам показали фильм об Алексее Стаханове Ребята из лицея №22 ознакомились с историей человека, который силой собственного упорства смог стать примером для миллионов людей.





Старшеклассникам лицея №22 города Орла показали фильм "Стаханов. Русский характер". Лента, подготовленная журналистами ГТРК "Орел" Анной Боевой, Игорем Свеженцевым и Юлией Сулим, выиграла президентский грант и будет показана в учебных заведениях региона. Как прошел дебютный сеанс – в нашем сюжете.



Ознакомиться с картиной можно на нашем сайте.





Ирина Костина





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