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15:00, 23 января 2023 года

Орловским школьникам показали фильм об Алексее Стаханове

Ребята из лицея №22 ознакомились с историей человека, который силой собственного упорства смог стать примером для миллионов людей.


Старшеклассникам лицея №22 города Орла показали фильм "Стаханов. Русский характер". Лента, подготовленная журналистами ГТРК "Орел" Анной Боевой, Игорем Свеженцевым и Юлией Сулим, выиграла президентский грант и будет показана в учебных заведениях региона. Как прошел дебютный сеанс – в нашем сюжете.

Ознакомиться с картиной можно на нашем сайте.


Ирина Костина
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