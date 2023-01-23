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16:30, 23 января 2023 года У орловцев набирают популярность сноукайтинг и виндсерфинг О новых и необычных видах спорта в нашем регионе – в материале Даниила Борисова.





Сноукайт – развлечение для орловцев новое, но очень заметное. Это и привлекает внимание горожан. Для этого вида увлечения погода – главное. Но в этом году она подводит: снега нет, ветер в городе рваный. Летом можно позволить себе куда больше – виндсерфинг. Как орловцы осваивают этот спорт?





Даниил Борисов





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